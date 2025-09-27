Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šeštadienio naktį prie Kauno Rotušės įsiplieskė didžiulės muštynės: 2 jų dalyviai – ligoninėje, 5 – areštinėje

2025 m. rugsėjo 27 d. 09:43
Kauno senamiestyje naktį tarp skirtingų kompanijų įsiplieskė didelės muštynės – policija 5 vyrus sulaikė, 2 sudaužyti dalyviai atsidūrė ligoninėje.
Vietos policija pranešė, jog muštynės Rotušės aikštėje kilo šeštadienio naktį, apie 2 val. 50 min.
Pareigūnai sučiupo ir į areštinę pristatė 5 smurtavimu įtariamus vyrus ir vaikinus, kurių jauniausiajam – 18 metų, o vyriausiajam – 46 metai.
Du nukentėję 32 ir 17 metų kauniečiai dėl patirtų sužalojimų pristatyti į Kauno klinikas.
Dar vienam, 23 metų muštynių dalyviui įteiktas šaukimas atvykti į policijos komisariatą.
Portalo Lrytas duomenimis kivirčas tarp nepažįstamų kompanijų įsiplieskė spontaniškai dėl menkavertės priežasties: iš pradžių nuskambėjo įžeidžiantys žodžiai, o po to pereita prie veiksmų.
Viliamasi, kad į nuvežtųjų į ligoninę būklė nėra pavojinga sveikatai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kurio metu bus išaiškinti išpuolio kaltininkai.
