Sukčiai toliau siautėja, susižerdami didžiules sumas

2025 m. rugsėjo 27 d. 08:27
Lrytas.lt
Sukčiai ir toliau siautėja, pasisavindami iš savo aukų didžiules pinigų sumas. 
Policijos departamentas informavo, jog penktadienį, 9 val. 22 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1972 m.), kuris pareiškė, kad rugsėjo 15 d.,apie 16 val. 13 min. sostinėje, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 20 200 eurų. 
Tą pačią dieną, 12 val. 53 min. į Kauno apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 2002 m.), kuris pareiškė, kad rugsėjo 15-18 d. Kaune, bendraujant su nepažįstamais asmenimis per „Telegram“ platformą dėl galimybės užsidirbti pinigų, pastarieji, apgaulės būdu išviliojo 10 813 eurų. 
