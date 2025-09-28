Kauno „Megoje“ – agresyvaus vagies siautėjimas: grasino apsaugininkams panašiu į granatą daiktu

Policijos departamentas informavo, jog apie 20 val. 30 min. Kaune, Islandijos plente, parduotuvėje vyras (gim. 1975 m.) pavogęs vyrišką megztinį bandė šalintis. Apsaugos darbuotojams bandant sulaikyti ilgapirštį, pastarasis iš striukės kišenės išsitraukė daiktą panašų į granatą, bei pagrasino apsaugos darbuotojui ją susprogdinti.
Vyras visgi buvo sučiuptas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės ir viešosios tvarkos pažeidimo, o jei paaiškės, kad granata tikra, teks atsakyti ir nelegalaus sprogmens laikymą.