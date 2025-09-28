Šiurpus radinys Pasvalio rajone: kasdamas pamatus, sodybos šeimininkas išvydo žmogaus kaulus

Policijos departamentas informavo, jog šeštadienį, apie 15 val. 30 min. Pasvalio r., Mikėnų k., sodybos teritorijoje, vyras kasdamas pamatus priestato statybai, aptiko žmogaus kaulus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Mirusiojo tapatybė kol kas nėra žinoma.
Neatmetama, kad žmogus mirė labai seniai, galbūt netgi pokario laikais, kuomet sovietų smogikai itin nuožmiai susidorodavo su Lietuvos partizanais. Mirties priežastį ir jos laiką mėgins nustatyti teismo medicinos ekspertai.
Pasvalio rajonassodybažmonių kaulai
