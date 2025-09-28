Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šiurpus radinys Pasvalio rajone: kasdamas pamatus, sodybos šeimininkas išvydo žmogaus kaulus

2025 m. rugsėjo 28 d. 08:56
Lrytas.lt
Pasvalio rajone atlikdamas statybos darbus vietos gyventojas pakraupo – kasdamas pamatus, aptiko žmogaus kaulus. Šeimininkas nedelsdamas iškvietė policiją.
Policijos departamentas informavo, jog šeštadienį, apie 15 val. 30 min. Pasvalio r., Mikėnų k., sodybos teritorijoje, vyras kasdamas pamatus priestato statybai, aptiko žmogaus kaulus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Mirusiojo tapatybė kol kas nėra žinoma. 
Neatmetama, kad žmogus mirė labai seniai, galbūt netgi pokario laikais, kuomet sovietų smogikai itin nuožmiai susidorodavo su Lietuvos partizanais. Mirties priežastį ir jos laiką mėgins nustatyti teismo medicinos ekspertai.
