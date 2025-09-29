Avarija Kauno prabangių namų kvartale: girtas pensininkas šlavė kelyje pasitaikiusias kliūtis

Policija innformavo, jog avarija įvyko sekmadienio popietę Žaliakalnio mikrorajone, Perkūno alėjoje. „Volvo“ vairavęs 73 metų vyras trenkėsi į kelio ženklą ir gatvės apšvietimo stulpą.
Vairuotojui įpūtus į alkoholio matuoklį, nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,08 prom).
Dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kelių erelio laukia griežtos sankcijos – teisės vairuoti atėmimas, didelė bauda, galimas automobilio konfiskavimas.
Ratuotas chuliganas siautėjo prabangių namų kvartale, kuriame yra įsikūrę vieni turtingiausių Kauno žmonių.
Portalo Lrytas žiniomis, jis gyvena netoli nuo avarijos vietos.
