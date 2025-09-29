Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Avarija Kauno prabangių namų kvartale: girtas pensininkas šlavė kelyje pasitaikiusias kliūtis

2025 m. rugsėjo 29 d. 10:26
Kauno prabangių namų kvartale avariją sukėlė girtas pensininkas, taranuodamas jo kelyje pasitaikiusias kliūtis.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija innformavo, jog avarija įvyko sekmadienio popietę Žaliakalnio mikrorajone, Perkūno alėjoje. „Volvo“ vairavęs 73 metų vyras trenkėsi į kelio ženklą ir gatvės apšvietimo stulpą.
Vairuotojui įpūtus į alkoholio matuoklį, nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,08 prom).
Dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kelių erelio laukia griežtos sankcijos – teisės vairuoti atėmimas, didelė bauda, galimas automobilio konfiskavimas.
Ratuotas chuliganas siautėjo prabangių namų kvartale, kuriame yra įsikūrę vieni turtingiausių Kauno žmonių.
Portalo Lrytas žiniomis, jis gyvena netoli nuo avarijos vietos. 
Kaunasgirtas vairuotojaspensininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.