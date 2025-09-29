Į Klaipėdą keltu atplukdytas automobilis, kurio ieško švedų policija

Šeštadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai Jūrų uosto Malkų įlankos pasienio kontrolės punkte patikrino keltu iš Karlshamno (Švedija) atplukdyto automobilio „Lexus RH 450h“ ir jo vairuotojo dokumentus. Krosoverį su ukrainietiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 26-erių Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
Tikrinant pateiktą transporto priemonės registracijos liudijimą, nustatyta, kad jo numeris nesutampa su automobilio identifikavimo numeriu (VIN), iškaltu ant kėbulo. Ukrainietis teigė krosoverį pirkęs Švedijoje, bet įsigijimo dokumentų neturi. Patikrinę šį automobilį, VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad jo paiešką vos prieš penkias dienas, rugsėjo 18-ąją, paskelbė Švedijos policija.
Pasieniečiai automobilį „Lexus RH 450h“ ir jo vairuotoją sulaikė.
Dėl nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimo arba realizavimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Ukrainos pilietis atsidūrė areštinėje, o po apklausos buvo paleistas, skyrus kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
