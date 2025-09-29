Lrytas Premium prenumerata tik
Nepilnametė Vilniuje nukentėjo nuo globėjos buvusio sugyventinio smurto

2025 m. rugsėjo 29 d. 09:16
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi smurto proveržį tarp buvusių sugyventinių. Per incidentą nukentėjo 14-metė, gynusi vyriškio skriaudžiamą globėją.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 28 d. apie 9 val. 30 min. Vilniuje, namuose, kilus konfliktui, vyras (gim. 1977 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2011 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Lrytas žiniomis, mergaitė nukentėjo gindama savo globėją, prieš kurią smurtavo jos buvęs sugyventinis.
Kol kas policija nepraneša, kad smurtavęs vyras būtų sulaikytas.
Dėl smurto artimoje aplinkoje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
