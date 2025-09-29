Teisme išnagrinėta byla dėl turto konfiskavimo: kontrabandininkas neteks 181 000 eurų

Apie tai pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Turto tyrimą FNTT pareigūnai, tyrimą organizavo ir jam vadovavo Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė.
Tyrimo duomenimis, anksčiau už kontrabandą teistas asmuo, kuris buvo pripažintas kaltu dėl daugiau nei 416 tūkst. eurų vertės akcizais apmokestinamų prekių (cigarečių) kontrabandos iš Baltarusijos Respublikos traukinio vagonu, organizavo šių prekių realizavimą ir už gautas neteisėtas pajamas įsigijo žemės sklypą ir pradėjo namo statybas.
Surinktų duomenų pagrindu nustatyta, jog asmens turtas, viršijantis teisėtas pajamas, yra neteisėtos kilmės, susijęs su nevienkartiniais gerai organizuotais sunkiais nusikaltimais, generuojančiais pelną.
FNTT pareigūnams pradėjus aiškintis įgyto turto (žemės sklypo ir gyvenamojo namo) lėšų kilmę buvo nustatyta, kad asmuo savo, kaip byloje buvo įrodinėjama, neteisėtai gautomis lėšomis finansavo namo statybas, tačiau šį namą nuosavybės teise registravo artimo giminaičio vardu.
Byloje pateiktų duomenų pagrindu teismas nusprendė taikyti civilinio turto konfiskavimą daugiau nei 181 tūkst. eurų, šias lėšas perduodant valstybės naudai.
Civilinio turto konfiskavimo įstatyme įtvirtinta, jog sprendimą pradėti turto tyrimą priima prokuroras, nustatęs, kad yra pagrindas įtarti, kad asmenys turi neteisėtu būdu gauto, jiems nuosavybes teise priklausančio, turto. Konfiskuoti turtą leidžiama tik tuomet, jeigu jo vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 tūkst. eurų, o asmuo negali pagrįsti turimo turto teisėtumo.
