Vilkaviškio r. iš seifo dingo 16 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 29 d. 08:33
Lrytas.lt
Vilkaviškio rajono policijos pareigūnai aiškinasi, kas iš seifo pavogė 16 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 28 d. apie 16 val. 53 min. Vilkaviškio r., Kybeikių kaime, pastebėta, kad laikotarpiu nuo rugsėjo 21 d. iki 28 d., iš seifo dingo 16 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
