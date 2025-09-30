Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Girtas karo policininkas iš Šiaulių įtariamas namuose smurtavęs prieš moterį

2025 m. rugsėjo 30 d. 08:18
Lrytas.lt
Šiaulių policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą karo policininką, kuris įtariamas namuose smurtavęs prieš moterį.
Kaip pranešė Policjos departamentas, rugsėjo 29 d. apie 23 val. 45 min. Šiauliuose, Linkuvos g., namuose, kilus konfliktui, girtas vyras (gim. 1990 m.) smurtavo prieš taip pat girtą moterį (gimusi 1988 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą.
Atvykę pareigūnai smurtavusiam vyrui nustatė 0,95 prom. girtumą, nukentėjusiai moteriai – 1,12 prom.
Nukentėjusioji vykti į ligoninę atsisakė.
Policija praneša, įtariamasis yra karo policijos vyresnysis eilinis. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeKaro policijaŠiauliai
