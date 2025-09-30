Kelių policininkai veidu į purvą paguldė du vyrus, atvažiavusius pasiimti oro balionu atskridusio krovinio

Kaip rašoma Lietuvos policijos pranešime, rugsėjo 29 d. apie 22 val. Policijos departamento Kelių policijos valdybos policijos pareigūnai patruliavimo metu pastebėjo, kad Vilniuje, Minsko pl. prie angaro teritorijos leidžiasi juodos spalvos didelis balionas prie kurio prikabintos dvi žalios spalvos dėžės.
Pareigūnai įtarė, kad tai yra kontrabandiniu būdu siunčiamos cigaretės. Balionui pradėjus leistis, jis užsikabino už elektros stulpų ir vėjo gūsis nutraukė jį nuo dėžių.
Netrukus prie nukritusių dėžių automobiliu privažiavo du vyrai, kurie pareigūnų buvo sulaikyti, o vėliau pristatyti į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
sulaikymasVilniuskontrabandinės cigaretės
