Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos diena Kriminalai

Kelių policininkai veidu į purvą paguldė du vyrus, atvažiavusius pasiimti oro balionu atskridusio krovinio

2025 m. rugsėjo 30 d. 16:55
Lrytas.lt
Kelių policijos pareigūnai veidu į purvą vėlų pirmadienio vakarą paguldė du vyrus, atvažiavusius susirinkti cigarečių, kurias atskraidino oro balionas.
Kaip rašoma Lietuvos policijos pranešime, rugsėjo 29 d. apie 22 val. Policijos departamento Kelių policijos valdybos policijos pareigūnai patruliavimo metu pastebėjo, kad Vilniuje, Minsko pl. prie angaro teritorijos leidžiasi juodos spalvos didelis balionas prie kurio prikabintos dvi žalios spalvos dėžės.
Pareigūnai įtarė, kad tai yra kontrabandiniu būdu siunčiamos cigaretės. Balionui pradėjus leistis, jis užsikabino už elektros stulpų ir vėjo gūsis nutraukė jį nuo dėžių.
Netrukus prie nukritusių dėžių automobiliu privažiavo du vyrai, kurie pareigūnų buvo sulaikyti, o vėliau pristatyti į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. 
