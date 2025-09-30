Panevėžio policija rado du Suomijoje vogtus ekskavatorius

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 29 d. apie 14 val. 59 min. Panevėžyje, Smėlynės g., saugomoje teritorijoje krovininio automobilio „Renault Magnum“ puspriekabėje pastebėti du ekskavatoriai, kurie yra ieškomi Suomijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes žinodamas, kad tas turtas ar vertybės gauti nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėsulaikymasPanevėžys
