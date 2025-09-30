Patikrinimas Kauno kalėjime šokiravo: trys darbuotojai buvo girti, pradėti tarnybiniai patikrinimai

Pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesys bus svarstomas Lietuvos kalėjimų tarnybos Etikos komisijoje.
Lietuvos kalėjimų tarnyba nuosekliai vykdo tiek planinius, tiek neplaninius patikrinimus. Jie taikomi ne tik nuteistiesiems, bet ir tarnyboje dirbantiems pareigūnams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams pagal darbo sutartis. Tokie patikrinimai padeda užtikrinti atsakingą, saugią ir patikimą darbo aplinką.
Neblaivumas darbo vietoje yra rimtas pažeidimas ir nesuderinamas su tarnybos atsakomybe bei tinkamu darbo proceso vykdymu. Lietuvos kalėjimų tarnyba ir toliau laikysis aukštų skaidrumo bei atsakomybės standartų.
girti darbeKauno kalėjimaspatikrinimas
