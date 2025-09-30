Picerijai po langais Kauno širdyje padegtas šiukšlių konteineris – policija ėmėsi rimto tyrimo

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 29 d. apie 2 val. 30 min. Kaune, Laisvės al., kavinės teritorijoje, kilo gaisras, kurio metu sudegė šiukšlių konteineriai, skėtis, kondicionierius ir išdužo kavinės stiklo paketas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad ugniagesiai į Laisvės al. buvo iškviesti gesinti šiukšlių konteinerio.
Gelbėtojams atvykus, šiukšlių konteineris degė atvira liepsna.
Per incidentą sudegė konteineris, apdegė ir sutrūko picerijos langas, apdegė žaliuzė ir 3 kondicionieriai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasKaunasLaisvės alėja
