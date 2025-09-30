Policija vieną po kito registravo incidentus Šilutės naktiniame klube – pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, rugsėjo 27 d. apie 3 val. Šilutėje, naktiniame klube, galimai klubo apsaugos darbuotojas sukėlė fizinį skausmą moteriai (gimusi 1996 m.).
Taip pat į policijos pareigūnus kreipėsi moteris (gimusi 1998 m.), kuri informavo, kad tą pačią naktį (rugsėjo 27 d.) apie 4 val. naktiniame klube Šilutėje, pažįstama moteris ją išvadino necenzūriniais žodžiais ir sukėlė fizinį skausmą.
Taip pat rugsėjo 27 d. apie 3 val. 56 min. Šilutėje, naktiniame klube, nepažįstamas vyriškis sukėlė fizinį skausmą girtai (1,75 prom.) moteriai (gimusi 1991 m.).
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.