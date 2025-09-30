Vilniuje pradėti trys nauji ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 29 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1989 m.) pranešimas, kad nuo birželio 19 d. iki rugsėjo 8 d. Vilniuje, buto nuomininkas (gim. 1993 m.) apgaule iš jos išviliojo 19 262 eurus.
Taip pat rugsėjo 29 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1966 m.) pranešimas, kad rugsėjo 3–29 d. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 15 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1961 m.) pranešimas, kad rugsėjo 9–29 d. Vilniuje, nežinomi žmonės, įtikinę jį investuoti pinigus į investavimo platformą, apgaule išviliojo 21 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiai sukčiavimas Vilnius
