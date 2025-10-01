Airsoftiniu ginklu pasišvaistęs girtas vilnietis sulaukė įtarimų dėl grasinimo nužudyti

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 30 d. apie 13 val. 04 min. Vilniuje, Dariaus ir Girėno g., name, prie buto durų, dėl keliamo triukšmo atėjo girtas (1,32 prom.) vyras (gim. 1969 m.), kuris grasino kitam vyrui (gim. 2000 m.) daiktu, panašiu į pistoletą.
Atvykę policijos pareigūnai pistoletu besisšvaisčiusį vyrą sulaikė ir uždarė į areštinę.
Pistoletą paėmė policijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad tai yra airsoftinis ginklas.
Kaip jau ne kartą yra skelbęs Lrytas, airsoftiniai ginklai yra tikslios tikrų ginklų imitacijos, šaudančios plastikiniais rutuliukais ir naudojamos sportiniame kariniame žaidime, kuriame imituojami tikrų jėgos ir karinių struktūrų veiksmai. Šiems ginklams leidimų nereikia, jiems nėra taikomi jokie apribojimai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.