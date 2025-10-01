Aukščiausiasis Teismas nutraukė kanapėmis prekiavusio Kauno verslininko bylą

Šioje byloje buvo nustatyta, kad nuteistojo vadovaujamos mažosios bendrijos prekybos vietoje buvo laikoma ir prekiaujama augalinės kilmės kanapių gaminiais, kuriuose tetrahidrokanabinolio kiekis sudarė daugiau kaip 0,2 procento. Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nusprendė, kad nuteistasis suvokė, jog prekiauja ne pluoštinėmis kanapėmis ar jų produktais, o veikė pavojingai ir nusikalstamai, nes jo vadovaujamoje mažojoje bendrijoje, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, faktiškai buvo prekiaujama narkotine medžiaga.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, panaikindamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir nutraukdamas baudžiamąją bylą, nusprendė, kad bylą nagrinėję teismai tinkamai neatskleidė ir nedetalizavo nuteistojo tiesioginės pareigos kontroliuoti tiekėjų parduodamiems kanapių gaminiams taikytą tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo metodą turinio.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad teismai akcentavo tik formalų teisės aktų nuostatose įtvirtintą reikalavimą turėti pažymą, patvirtinančią, kad pluoštinių kanapių produktuose ir jų gaminiuose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leidžiamos ribos, taip faktiškai byloje nustatė tik narkotinės medžiagos rūšį bei veikliosios medžiagos kiekį, tačiau neįrodė, kad kaltininkas bent bendrais bruožais suvokė, jog jis disponuoja būtent narkotine medžiaga.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis pirmiau nurodytą produkciją įgijo viešų civilinių sutarčių pagrindu, pasitikėdamas pirminiu tiekėju, kuris vertėsi pluoštinių kanapių produktų didmenine prekyba, be kita ko, užtikrino, kad tiekiamų pluoštinių kanapių produktuose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leidžiamos ribos, konstatavo, kad nuteistasis sprendimą vykdyti veiklą priėmė nesupratęs tokios veikos pavojingo pobūdžio.
Įvertinusi byloje nustatytas narkotinių medžiagų įgijimo, jų atviro laikymo bei suradimo aplinkybes, be kita ko, atsižvelgdama ir į nuteistojo veiksmus, patikrinimo metu nustačius, kad parduodamoje produkcijoje buvo narkotinės medžiagos – kanapių, kurių visuma paneigia galimą kaltininko suvokimą apie medžiagų narkotinę kilmę, teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad nuteistojo veikoje nėra nusikalstamos veikos sudėties požymių visumos – nenustatytas tiesioginės tyčios buvimas.
kanapėsLietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)nutartis
Rodyti daugiau žymių