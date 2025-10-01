Aukščiausiasis Teismas nutraukė kanapėmis prekiavusio Kauno verslininko bylą

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaKriminalai

Aukščiausiasis Teismas nutraukė kanapėmis prekiavusio Kauno verslininko bylą

2025 m. spalio 1 d. 15:00
Lrytas.lt
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą, išaiškino, kad baudžiamajai atsakomybei už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis kilti nepakanka nustatyti narkotinės ar psichotropinės medžiagos rūšies, jos pavadinimo ir veikliosios medžiagos kiekio – būtina atskleisti ir kaltininko tyčios turinį.
Daugiau nuotraukų (1)
Šioje byloje buvo nustatyta, kad nuteistojo vadovaujamos mažosios bendrijos prekybos vietoje buvo laikoma ir prekiaujama augalinės kilmės kanapių gaminiais, kuriuose tetrahidrokanabinolio kiekis sudarė daugiau kaip 0,2 procento. Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nusprendė, kad nuteistasis suvokė, jog prekiauja ne pluoštinėmis kanapėmis ar jų produktais, o veikė pavojingai ir nusikalstamai, nes jo vadovaujamoje mažojoje bendrijoje, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, faktiškai buvo prekiaujama narkotine medžiaga.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, panaikindamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir nutraukdamas baudžiamąją bylą, nusprendė, kad bylą nagrinėję teismai tinkamai neatskleidė ir nedetalizavo nuteistojo tiesioginės pareigos kontroliuoti tiekėjų parduodamiems kanapių gaminiams taikytą tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo metodą turinio.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad teismai akcentavo tik formalų teisės aktų nuostatose įtvirtintą reikalavimą turėti pažymą, patvirtinančią, kad pluoštinių kanapių produktuose ir jų gaminiuose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leidžiamos ribos, taip faktiškai byloje nustatė tik narkotinės medžiagos rūšį bei veikliosios medžiagos kiekį, tačiau neįrodė, kad kaltininkas bent bendrais bruožais suvokė, jog jis disponuoja būtent narkotine medžiaga.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis pirmiau nurodytą produkciją įgijo viešų civilinių sutarčių pagrindu, pasitikėdamas pirminiu tiekėju, kuris vertėsi pluoštinių kanapių produktų didmenine prekyba, be kita ko, užtikrino, kad tiekiamų pluoštinių kanapių produktuose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leidžiamos ribos, konstatavo, kad nuteistasis sprendimą vykdyti veiklą priėmė nesupratęs tokios veikos pavojingo pobūdžio.
Įvertinusi byloje nustatytas narkotinių medžiagų įgijimo, jų atviro laikymo bei suradimo aplinkybes, be kita ko, atsižvelgdama ir į nuteistojo veiksmus, patikrinimo metu nustačius, kad parduodamoje produkcijoje buvo narkotinės medžiagos – kanapių, kurių visuma paneigia galimą kaltininko suvokimą apie medžiagų narkotinę kilmę, teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad nuteistojo veikoje nėra nusikalstamos veikos sudėties požymių visumos – nenustatytas tiesioginės tyčios buvimas.
kanapėsLietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)nutartis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.