Gyventojams pasiskundus dėl sukčių, per parą pradėti 6 nauji tyrimai

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaKriminalai

Gyventojams pasiskundus dėl sukčių, per parą pradėti 6 nauji tyrimai

2025 m. spalio 1 d. 10:02
Lrytas.lt
Praėjusią parą policijos pareigūnai pradėjo mažiausiai šešis naujus ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugsėjo 25 d. iš šiaulietės (gimusi 1946 m.) nepažįstami rusakalbiai žmonės, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus ir slaptažodžius bei banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus, iš sąskaitos pavogta 11 000 eurų.
Vilniaus apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 30 d. gautas moters (gimusi 1948 m.) pranešimas, kad rugsėjo 26–27 d. Šalčininkų r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę energetikos įmonės ir banko darbuotojais, apgaule išviliojo 800 eurų ir banko mokėjimo kortelę. Nuostolis tikslinamas. 
Rugsėjo 30 d. apie 20 val. 55 min. Vilniaus r., nepažįstami žmonės, prisistatę policijos pareigūnais, iš moters (gimusi 1958 m.) apgaule išviliojo 9 350 eurų. 
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad rugsėjo 30 d. apie 12 val. 13 min. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1956 m.), kuri pareiškė, kad rugsėjo 18 d. Klaipėdoje, jai būnant namuose, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami žmonės, kurie prisistatę telekomunikacijos ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 10 250 eurų. 
Tą pačią dieną į Klaipėdos m. PK kreipėsi 1941 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad išvakarėse būnant namuose Klaipėdoje, telefonu paskambinęs, banko darbuotoju prisistatęs žmogus (kalbėjo rusų kalba), apgaulės būdu išviliojo 5 000 eurų. 
Telšių apskrities VPK informuoja, kad rugsėjo 29 d. apie 13 val. 30 min. Kelmės r., Pagančiukų kaime, būnant namuose moteriai (gimusi 1944 m.) paskambino rusiškai kalbantis nepažįstamas vyriškis, kuris, prisistatęs elektriku, apgaulės būdu išviliojo banko mokėjimo kortelę bei PIN kodą.
Kortelę kartu su 1 400 eurų grynaisiais moteris perdavė nepažįstamam vyriškiui Klaipėdos mieste. Pasinaudojus kortele, iš banko sąskaitos pagrobta 1 500 eurų.  Turtinė žala – 2900 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
