Naktį Vilniuje siautė girta „Bolt Drive“ vairuotoja – sudaužyti 6 automobiliai

Pranešimas apie incidentą spalio 1 d. gautas apie 1 val. 22 min. Žmonės policijai pranešė, kad Rygos g. automobilis atsitrenkė į kitas mašinas, vairuotojas bando šalintis.
Policijai atskubėjus į nurodytą vietą, skersai kelio rastas apdaužytas dalijimosi automobiliais platformos „Bolt Drive“ automobilis „Volkswagen“. Greta stovėjo blaivus vyras (gim. 2005 m.) ir akivaizdžiai girta mergina (gimusi 2004 m.).
Pareigūnai netruko išsiaiškinti, kad „Bolt Drive“ automobilį vairavo mergina, o blaivus vyras buvo jos keleivis. Mergina to irgi neneigė. Ji prisipažino vairavusi ir sukėlusi avariją. Liudininkai patvirtino jos žodžius.
Pareigūnai merginos paprašė papūsti į alkotesterį. Pirmu pūtimu prietaisas parodė 2,04 prom., antru – 1,99 prom.
Apžiūrinėdami įvykio vietą pareigūnai konstatavo, kad per avariją buvo apgadinti du stovintys automobiliai „Toyota“, po vieną „Hyundai“, „Volkswagen“ ir „Ford“.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dabar girtai vairuotojai be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo, taip pat gali tekti atlyginti avarijos nuostolius.
