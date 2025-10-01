Naktį Vilniuje siautė girta „Bolt Drive“ vairuotoja – sudaužyti 6 automobiliai

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaKriminalai

Naktį Vilniuje siautė girta „Bolt Drive“ vairuotoja – sudaužyti 6 automobiliai

2025 m. spalio 1 d. 08:35
Lrytas.lt
Prisigėrusi 20-metė mergina naktį iš antradienio į trečiadienį sėdo prie dalijimosi automobiliais platformos „Bolt Drive“ mašinos vairo ir pakeliui vairuodama sukėlė didelę avariją. Per incidentą sudaužyti šeši automobiliai. Žmonės nenukentėjo. 
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie incidentą spalio 1 d. gautas apie 1 val. 22 min.  Žmonės policijai pranešė, kad Rygos g. automobilis atsitrenkė į kitas mašinas, vairuotojas bando šalintis.
Policijai atskubėjus į nurodytą vietą, skersai kelio rastas apdaužytas dalijimosi automobiliais platformos „Bolt Drive“ automobilis „Volkswagen“. Greta stovėjo blaivus vyras (gim. 2005 m.) ir akivaizdžiai girta mergina (gimusi 2004 m.). 
Pareigūnai netruko išsiaiškinti, kad „Bolt Drive“ automobilį vairavo mergina, o blaivus vyras buvo jos keleivis. Mergina to irgi neneigė. Ji prisipažino vairavusi ir sukėlusi avariją. Liudininkai patvirtino jos žodžius.
Pareigūnai merginos paprašė papūsti į alkotesterį. Pirmu pūtimu prietaisas parodė 2,04 prom., antru – 1,99 prom.
Apžiūrinėdami įvykio vietą pareigūnai konstatavo, kad per avariją buvo apgadinti du stovintys automobiliai „Toyota“, po vieną „Hyundai“, „Volkswagen“ ir „Ford“.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dabar girtai vairuotojai be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo, taip pat gali tekti atlyginti avarijos nuostolius.
girta moterisgirtas vairuotojasavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.