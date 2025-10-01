Stoties rajone Vilniuje siautėjantys nusikaltėliai apiplėšė dar vieną vyrą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 30 d. apie 19 val. Vilniuje, Seinų g., du kol kas nežinomi nusikaltėliai užpuolė vyrą (gim. 1966 m.) ir pagrobė mobiliojo ryšio telefoną bei rankinę.
Nuostolis – 100 eurų.
Toje pačioje Seinų g. vyras buvo apiplėštas ir išvakarėse. Rugsėjo 24 d. plėšimas registruotas greta esančioje Sodų g.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
