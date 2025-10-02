Cigarečių kontrabandininką per sulaikymo operaciją nušovusį pasienietį prokurorai apkaltino nužudymu

Kaip rašoma prokuratūros pranešime, ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai, gavo užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos Respublikos teritoriją.
VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį žmogų, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir pastarasis įvykio vietoje mirė.
„Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei“, – skelbia prokuratūra.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo gautos specialistų išvados, apklausti liudytojai, atliktos įvykio vietos apžiūros ir atlikti kiti būtini procesiniai veiksmai.
Lrytas primena, kad mirtinas šūvis nuaidėjo pernai birželį. Iš karto po incidento buvo skelbiama, kad kontrabanininką nušovęs pasienietis taikėsi į padangą, tačiau kulka pakirto sprunkantį vairuotoją.
Nušautas vyras su įspūdinga kriminaline praeitimi
Tąkart VSAT vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad nušautas VSAT ir policijai gerai pažįstamas 44 metų Vilniaus gyventojas, kuris išsiskiria įspūdinga kriminaline praeitimi, ne kartą teistas už įvairius nusikaltimus, tarp jų – už valstybės sienos pažeidimą, disponavimą akcizinėmis prekėmis, kontrabandą, baustas administracine tvarka.
Po šūvio automobiliui sustojus, jame irgi rastos dėžės su cigaretėmis.
Tuo tarpu šūvį paleidęs pareigūnas tarnauja daugiau kaip 15 metų, per visą tarnybos laiką neturėjo nuobaudų, labai teigiamai charakterizuojamas tiesioginių vadovų, ne kartą skatintas. Po incidento jam buvo teikiama psichologinė pagalba.
Iš karto po incidento buvo skelbiama, kad ginklą pareigūnas panaudojo teisėtai. Pagal tuo metu skelbtą informaciją, birželio 1 d. VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai, turėdami informacijos apie kontrabandos gabenimo atvejį, patruliavo Šalčininkų rajono Paūdrionių kaimo prieigose. Ši vieta yra prie pat sienos su Baltarusija.
Čia buvo pastebėtas keliuku važiuojantis automobilis „Volkswagen Passat“. Jo vairuotojas stabdomas uniformuotų pasieniečių su VSAT tarnybiniu visureigiu įjungtais šviesos ir garso signalais nepakluso šiam reikalavimui.
Jis padidino greitį ir ėmė sprukti. VSAT pareigūnai apsisuko ir visureigiu pradėjo jį vytis.
Netoliese ant keliuko buvo kitas uniformuotas pasienietis. Į šią pusę lėkdamas bėglys automobiliu galimai bandė partrenkti VSAT pareigūną. Šis paskutinę akimirką išvengė būti pervažiuotas.
Kilus pavojui sveikatai ir gyvybei bei siekiant sustabdyti mirtinai pavojingą bėglį pasienietis iš tarnybinio ginklo iššovė vieną šūvį į sprukusio automobilio padangą. „VW Passat“, įtariama, netrukus būtų įlėkęs į Tabariškių kaimą, kur galimai irgi būtų kilęs didelis pavojus aplinkiniams.
Kiek pavažiavęs automobilis sustojo. Jame vairuotojo vietoje rastas mirtinai šūvio į galvą sužalotas vyras. Automobiliu buvo gabenami ryšuliai, įtariama, kontrabandinių cigarečių.
sulaikymasnužudymaskontrabandininkas
Rodyti daugiau žymių