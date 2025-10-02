Nuo Panevėžio policijos motociklu spruko jaunas karys – per gaudynes patyrė avariją ir atsidūrė ligoninėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 1 d. apie 17 val. 42 min. Panevėžio r., Vadoklių miestelyje, policijos pareigūnams nestojo stabdomas motociklas „Cagila Canyon 600“, kuris persekiojamas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir įvažiavo į kelio sankasą.
Įvykio metu susižalojo motociklą vairavęs ne tarnybos metu blaivus Lietuvos kariuomenės karys (gim. 2000 m.).
Susižalojęs karys paguldytas į Panevėžio ligoninę.
Bėgliui surašyti protokolai dėl nestojimo policijos pareigūnams, dėl motociklo valstybinių numerių ir kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas, užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.
Smulkių Kelių eismo taisyklių pažeidimai, kuriuos padarė nuo pareigūnų sprukęs karys, užtraukia baudą vairuotojams nuo dešimt iki dvylikos eurų.