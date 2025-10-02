Vien Vilniuje praėjusią parą – 6 nauji ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo

Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, spalio 1 d. Vilniaus apskrities VPK gautas įmonės atstovo pranešimas, kad rugsėjo 3–4 d. nenustatytiems žmonėms įsiterpus į jų ir kitos bendrovės tarpusavio susirašinėjimą elektroniniu paštu bei pateikus klaidingus duomenis apie neva pasikeitusius banko rekvizitus, apgaule išviliota 22 316 eurų.
Taip pat spalio 1 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1948 m.) pranešimas, kad rugsėjo 29 d. apie 15 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę ir iš sąskaitos išgrynino 13 900 eurų.
Tą pačią dieną gautas moters (gimusi 1957 m.) pranešimas, kad rugsėjo 29 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę VMI ir banko atstovais, apgaule išviliojo 8 600 eurų.
Vilniaus apskrities VPK gautas ir moters (gim. 1976 m.) pranešimas, kad rugsėjo 30 d. apie 16 val. 31 min. Vilniuje, jai paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 3 300 eurų.
Spalio 1 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1963 m.) pranešimas, kad rugsėjo 30 d. apie 17 val. Vilniuje, jai paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 5 600 eurų.
Taip pat Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1947 m.) pranešimas, kad rugsėjo 30 d. apie 17 val. 25 min. ir spalio 1 d. apie 10 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 3 800 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimaseurai
