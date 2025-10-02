Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje naktį neaiškiomis aplinkybėmis sudegė mikroautobusas, apdegė dar dvi mašinos

2025 m. spalio 2 d. 09:11
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi incidentą, kuomet naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį sudegė greta gyvenamojo namo stovėjęs mikroautobusas.
Policijos teigimu, mikroautobusas sudegė neaiškiomis aplinkybėmis, apdegė greta stovėję dar du automobiliai. Pareigūnai renka įvykio medžiagą, ikiteisminis tyrimas ketvirtadienio rytą dar nebuvo pradėtas.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, incidentas spalio 2 d. apie 3 val. 40 min. įvyko Linksmojoje g. Pagalbos telefonu paskambinęs namo gyventojas sakė, kad aikštelėje greta pastato užsidegė automobilis „Fiat“. Greta yra kitų mašinų, o gyventojas prieš prasiveržiant liepsnai girdėjo garsą, panašų į sprogimą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiai į įvykio vietą iškviesti apie 3 val. 44 min.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos.
Ugniagesiams atvykus, 1997 m. gimusiam vyrui priklausantis mikroautobusas „Fiat“ degė atvira liepsna. 
Apie 4 val. 16 min. gaisras užgesintas. Pasak ugniagesių, išdegė automobilio salonas ir variklio skyrius.
Tuo tarpu policija teigia, kad mikroautobusas sudegė neaiškiomis aplinkybėmis. Per incidentą apdegė šalia stovėję automobiliai „Škoda“ ir „Chrysler“.
Policija renka medžiagą dėl galimo padegimo, tačiau ikiteisminis tyrimas ketvirtadienio rytą dar nebuvo pradėtas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
