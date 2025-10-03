Smurtautojas taip pat įpareigotas atlyginti nukentėjusiajam 8 tūkst. eurų neturtinę žalą ir sumokėti Teritorinei ligonių kasai 18,5 tūkst. eurų už jo gydymą.
Niekur nedirbantis, anksčiau už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio teistas T. Dubininkas teisiamųjų suole atsidūrė už pasikėsinimą nužudyti 75 metų kaimyną, jį kankinant arba kitokiu itin žiauriu, kitų žmonių gyvybėms pavojingu būdu.
Smarkiai kūną apdegęs pensininkas per plauką išgyveno. Liepsnos sužalojo didelę dalį jo kūno, galvą, nugarą, rankas ir kojas. Traumos pasekmes garbaus amžiaus vyras jaučia iki šiol.
T. Dubininkas verdikto laukė, būdamas suimtas.
Siaubingą išpuolį įvykdžiusiam karmėlaviečiui skirta bausmė yra artima minimaliai – jam grėsė kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
Nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų rugsėjo 16-osios pavakare, Karmėlavoje, Topolių gatvėje esančiame daugiabutyje. Šiame name tuo metu gyveno kaltinamasis ir jo auka.
Prokuratūros duomenimis, svečias lankėsi pas šeimininką, kurį įsiplieskus konfliktui, tame pačiame būste apliejo degiu skysčiu.
Manoma, jog kilus ginčui smurtautojas nuėjo į savo butą, atsinešė ten laikytą benziną ir sugrįžęs įvykdė šiurpų užpuolimą.
Pagalbą laiku iškvietė kiti namo gyventojai – jeigu ne jie, pensininkas galėjo neišgyventi.
Nukentėjusysis buvo pristatytas į Kauno klinikų reanimaciją – jo gyvybę išgelbėjo medikai, atlikę sudėtingą operaciją.
Liepsnos nuo aukos persimetė į jos butą – apdegė durys, grindys, konstrukcijos. Nuo smarkesnio suniokojimo būstą apsaugojo ugniagesiai, operatyviai nuslopinę gaisrą.
Iškviesti policijos pareigūnai neilgai trukus sučiupo įtariamąjį ir uždarė jį į areštinę.
Po sulaikymo T. Dubininkas aiškino neatsimenantis, kas įvyko, nes buvo girtas. Jam buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis (3,31 prom.).
Kilus įtarimui dėl karmėlaviečio pakaltinamumo, buvo paskirta psichiatrinė ekspertizė – medikai nustatė, kad inkriminuojamo nusikaltimo metu jis suvokė savo veiksmus ir gali stoti prieš teismą.
