Šiauliečių pora įtariama smurtu prieš vaiką

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, spalio 2 d. iš Šiaulių apskrities vaikų teisų apsaugos skyriaus gautas raštas, kad Šiauliuose, Gardino g., namuose, tiksliai nenustatytu laikotarpiu, vyras (gim. 1989 m.) ir moteris (gimusi 1984 m.) galimai smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2017 m.).
„Vaikas medikų neapžiūrėtas“, - skelbia policija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas prieš vaikąsmurtas artimoje aplinkojeŠiauliai
