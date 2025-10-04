Sukčių grobis – įspūdingas, skaudžiausiai nukentėjo 45 tūkst. eurų praradusi Klaipėdos gyventoja

Spalio 3 d. apie 15 val. 48 min. į Klaipėdos apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1956 m.), kuri pareiškė, kad spalio 2 d. apie 13 val. 38 min. Klaipėdoje, Kretingos g., būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas vyriškis (kalbėjo rusų kalba), kuris prisistatęs mokesčių inspekcijos darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 45 000 eurų.
Surinkta medžiaga pagal LR BK 182 str. 2 d.
Apie 13 val. 27 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1953 m.), kuris pareiškė, kad spalio 2 d. apie 14 val. Šalčininkų r., Šalčininkėlių k., būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris prisistatęs policijos pareigūnų, apgaulės būdu išviliojo 31 000 eurų.
14 val. 51 min. į Tauragės apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1972 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugsėjo 11 d. iki spalio 1 d. Tauragės r., Skaudvilėje, nepažįstamas asmuo, pasiūlęs užsidirbti per internetinį tinklapį “Toproductsup.com“, apgaulės būdu išviliojo 23 671 eurą.
Abiem šiais atvejis pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Apie 14 val. 41 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1952 m.), kuri pareiškė, kad rugsėjo 26 d. apie 17 val. 30 min. Trakų r., Lentvaryje, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę saugumo departamento ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo banko kortelę ir pasisavino 12 343 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
eurairusų kalbaKlaipėda
Rodyti daugiau žymių