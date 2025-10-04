Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Sukčių grobis – įspūdingas, skaudžiausiai nukentėjo 45 tūkst. eurų praradusi Klaipėdos gyventoja

2025 m. spalio 4 d. 09:29
Lrytas.lt
Policijos pareigūnai per vieną dieną gavo mažiausiai keturis pranešimus apie sukčiavimo atvejus, nusikaltėliai iš visao pasisavino daugiau kaip 100 tūkst. eurų. 
Daugiau nuotraukų (1)
Spalio 3 d. apie 15 val. 48 min. į Klaipėdos apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1956 m.), kuri pareiškė, kad spalio 2 d. apie 13 val. 38 min. Klaipėdoje, Kretingos g., būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas vyriškis (kalbėjo rusų kalba), kuris prisistatęs mokesčių inspekcijos darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 45 000 eurų.
Surinkta medžiaga pagal LR BK 182 str. 2 d.
Apie 13 val. 27 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1953 m.), kuris pareiškė, kad spalio 2 d. apie 14 val. Šalčininkų r., Šalčininkėlių k., būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris prisistatęs policijos pareigūnų, apgaulės būdu išviliojo 31 000 eurų. 
14 val. 51 min. į Tauragės apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1972 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugsėjo 11 d. iki spalio 1 d. Tauragės r., Skaudvilėje, nepažįstamas asmuo, pasiūlęs užsidirbti per internetinį tinklapį “Toproductsup.com“, apgaulės būdu išviliojo 23 671 eurą.
Abiem šiais atvejis pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Apie 14 val. 41 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1952 m.), kuri pareiškė, kad rugsėjo 26 d. apie 17 val. 30 min. Trakų r., Lentvaryje, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę saugumo departamento ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo banko kortelę ir pasisavino 12 343 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
eurairusų kalbaKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.