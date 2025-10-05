Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. spalio 5 d. 20:53
Ant kelio – garsios Panevėžio gaujos vadeivos lavonas: kas iš tiesų nutiko Dolcui
Garsiausios Lietuvos bylos
2025 m. spalio 5 d. 20:53
Virginija Petrauskienė, Vygantas Guiga
Lrytas Premium nariams
Panevėžyje garsios „vyšniukų“ gaujos vadeiva Gražvydas Pinigis, pravarde Dolcas, sulaukė tragiško likimo.
Panevėžys
Atsukam laiką
Lrytas Premium
