Iš Baltarusijos važiuojantis smarkiai apgirtęs moldavas gabeno alui skirtus kviečius

Ketvirtadienio pavakarę Medininkų PKP dirbantys Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino iš Baltarusijos vykstančias transporto priemones ir jais važiuojančius asmenis.
Į punkto teritoriją įvažiavus vilkikui „MAN TGX“ su puspriekabe, jo vairuotojas, 56-erių Moldovos pilietis, pateikė savo ir automobilio dokumentus. Pasieniečiams kilo įtarimas, kad vairuotojas gali būti neblaivus: nuo jo sklido stiprus alkoholio tvaikas, kalba buvo nerišli, judesiai – nekoordinuoti.
VSAT pareigūnai panaudojo sertifikuotą alkotesterį „Dräger 5820“ ir nustatė moldavui sunkų girtumo laipsnį – 2,58 promilės alkoholio. Vairuotojams dėl tokio apsvaigimo lygio Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė. Pasiteiravus užsieniečio, ar vartojo alkoholinius gėrimus, jis patvirtino gėręs išvakarėse.
Per Lietuvą tranzitu važiuoti ketinęs moldavas puspriekabėje gabeno kviečius, skirtus alui daryti.
Apie įvykį buvo informuotas Vilniaus rajono policijos komisariatas. Į pasienio punktą atvykus jo pareigūnams, alkoholio matuoklis Moldovos piliečiui buvo dar griežtesnis. Praėjus beveik valandai po pirmojo tyrimo, užsieniečiui patvirtintas sunkus girtumo laipsnis (2,87 promilės).
Girtutėlį vilkiko vairuotoją prieš jam įvažiuojant į Lietuvą, turėjo tikrinti Kamenyj Log punkte, esančiame prieš Medininkų PKP, dirbantys Baltarusijos pareigūnai.
Neblaivus vairuotojas kartu su transporto priemone perduotas policijos pareigūnams, kurie atliks tolesnį tyrimą.
