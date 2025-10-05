Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Seniai negirdėtas nusikaltimas – Kaune iš automobilio išplėšta magnetola

2025 m. spalio 5 d. 10:23
Lrytas.lt
Kaune policijai pranešta apie seniai negirdėtą nusikaltimą – iš automobilio išplėta magnetola.
Daugiau nuotraukų (1)
Laikotarpiu nuo spalio 3 d. 18 val. iki spalio 4 d. 7 val. 50 min. Kaune, Naglio g., išdaužus automobilio „Škoda“ lango stiklą, iš salono pagrobta gamyklinė magnetola.
Padaryta 200 eurų žala.
stiklasŠkodaKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.