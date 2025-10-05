Orai
2025 m. spalio 5 d. 10:23
Seniai negirdėtas nusikaltimas – Kaune iš automobilio išplėšta magnetola
2025 m. spalio 5 d. 10:23
Lrytas.lt
Kaune policijai pranešta apie seniai negirdėtą nusikaltimą – iš automobilio išplėta magnetola.
Laikotarpiu nuo spalio 3 d. 18 val. iki spalio 4 d. 7 val. 50 min. Kaune, Naglio g., išdaužus automobilio „Škoda“ lango stiklą, iš salono pagrobta gamyklinė magnetola.
Padaryta 200 eurų žala.
