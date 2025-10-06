Lrytas Premium prenumerata tik
Dyzelino vagys Kėdainių rajone sulaikyti žaibišku greičiu

2025 m. spalio 6 d. 15:02
Kauno apskrities VPK
Spalio 5 d. apie 22 val. 07 min. sulaukus pranešimo apie pavogtus degalus Kėdainių rajone, jau visai netrukus dviem vyrams, galimai įvykdžiusiems vagystę, teko važiuoti į areštinę.
Vos po pusės valandos nuo pranešimo, kad Kėdainių r., Lasongalio kaime, iš dviejų vilkikų MAN degalų bakų buvo pavogtas dyzelinis kuras, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai Kėdainių r., Anciškių kaiem, sustabdė automobilį BMW, kurio salone ir bagažinėje buvo rastos talpyklos su skysčiu, turinčiu specifinį dyzelino kvapą.
Anksčiau teisti Panevėžio apskrities gyventojai (gimę 1988 m. ir 1993 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Vyrai prisipažino, kad išleido ir pavogė dyzelinio kuro iš dviejų ar trijų vilkikų. Tikslus pavogto dyzelino kiekis ir padaryta žala – tikslinami.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
