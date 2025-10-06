Dyzelino vagys Kėdainių rajone sulaikyti žaibišku greičiu

Vos po pusės valandos nuo pranešimo, kad Kėdainių r., Lasongalio kaime, iš dviejų vilkikų MAN degalų bakų buvo pavogtas dyzelinis kuras, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai Kėdainių r., Anciškių kaiem, sustabdė automobilį BMW, kurio salone ir bagažinėje buvo rastos talpyklos su skysčiu, turinčiu specifinį dyzelino kvapą.
Anksčiau teisti Panevėžio apskrities gyventojai (gimę 1988 m. ir 1993 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Vyrai prisipažino, kad išleido ir pavogė dyzelinio kuro iš dviejų ar trijų vilkikų. Tikslus pavogto dyzelino kiekis ir padaryta žala – tikslinami.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
VagystėdyzelinasKėdainių rajonas
Rodyti daugiau žymių