Girtas 20-metis netoli Elektrėnų nesuvaldė savo BMW, trenkėsi į vilkiką ir sužalojo 19-metę keleivę

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 5 d. apie 8 val. 53 min. Elektrėnų savivaldybėje, Elektrėnų seniūnijoje, Abromiškių kaime, automobilis BMW, vairuojamas jaunuolio (gim. 2005 m.), nesuvaldytas atsitrenkė į dešinėje eismo juostoje stovėjusį automobilį „Scania“.
Po avarijos į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsiaiškino, kad automobilio vairuotojas net negalėjo vairuoti, nes buvo girtas. Jam nustatytas 1,20 prom. girtumas.
Eismo įvykio metu nukentėjo BMW keleivė (gimusi 2006 m.), kuri dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
