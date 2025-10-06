Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Girtas 20-metis netoli Elektrėnų nesuvaldė savo BMW, trenkėsi į vilkiką ir sužalojo 19-metę keleivę

2025 m. spalio 6 d. 09:17
Lrytas.lt
Viena mergina nukentėjo netoli Elektrėnų per avariją, kurią sukėlė girtas BMW vairuotojas. Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 5 d. apie 8 val. 53 min. Elektrėnų savivaldybėje, Elektrėnų seniūnijoje, Abromiškių kaime, automobilis BMW, vairuojamas jaunuolio (gim. 2005 m.), nesuvaldytas atsitrenkė į dešinėje eismo juostoje stovėjusį automobilį „Scania“.
Po avarijos į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsiaiškino, kad automobilio vairuotojas net negalėjo vairuoti, nes buvo girtas. Jam nustatytas 1,20 prom. girtumas.
Eismo įvykio metu nukentėjo BMW keleivė (gimusi 2006 m.), kuri dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
girtas vairuotojasBMW avarijaElektrėnų savivaldybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.