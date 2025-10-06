Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Marijampolės savivaldybėje padegti šiaudų rulonai

2025 m. spalio 6 d. 11:22
Marijampolės savivaldybėje sekmadienio naktį galimai padegtas šienas ir šiaudų rulonai, informavo policija ir ugniagesiai.
Policijos departamento duomenimis, apie 3 val. Kūlokų kaime galimai buvo padegti šieno ir šiaudų rulonai.
Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, pranešimas apie gaisrą gautas anksčiau, tai yra 1 val. 13 min. Nurodyta, kad Ūdrupio gatvėje dega ferma.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atviroje teritorijoje degė dvi stirtos šieno rulonų. Gaisras užgesintas.
Šieno savininkas savo technika gaisravietėje vežiojo bei ardė degusius rulonus.
Gaisro metu sudegė 80 šieno rulonų. Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
