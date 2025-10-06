Nesuvaldytas BMW Kauno r. nuvertė stulpą – ekipažas išsilakstė

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 5 d. apie21 val. 46 min. Kauno rajono ugniagesiai buvo iškviesti į Samylų seniūniją, Šlienavos kaimą, Jono Biliūno g. Buvo pranešta, kad automobilis atsitrenkė į stulpą.
Atvykus ugniagesiams, nurodytoje vietoje rastas į elektros stulpą atsitrenkęs automobilis BMW.
Stulpas buvo nuverstas, automobilyje žmonių nebuvo, iš įvykio vietos jie buvo pasprukę.
Ugniagesiai įvykio vietoje budėjo, kol atvyko policijos pareigūnai.
Įvykis tiriamas.
BMW avarijaKauno rajonasstulpas
Rodyti daugiau žymių