Nesuvaldytas BMW Kauno r. nuvertė stulpą – ekipažas išsilakstė

2025 m. spalio 6 d. 08:19
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet nesuvaldytas automobilis BMW nuvertė stulpą, o automobiliu važiavę žmonės paspruko. Įvykio vietoje prireikė ugniagesių.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 5 d. apie21 val. 46 min. Kauno rajono ugniagesiai buvo iškviesti į Samylų seniūniją, Šlienavos kaimą, Jono Biliūno g. Buvo pranešta, kad automobilis atsitrenkė į stulpą.
Atvykus ugniagesiams, nurodytoje vietoje rastas į elektros stulpą atsitrenkęs automobilis BMW.
Stulpas buvo nuverstas, automobilyje žmonių nebuvo, iš įvykio vietos jie buvo pasprukę.
Ugniagesiai įvykio vietoje budėjo, kol atvyko policijos pareigūnai.
Įvykis tiriamas.
