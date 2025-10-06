Šakių r. per apiplėšimą pagrobtas 24 metų senumo automobilis – įtariamasis jau sučiuptas

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 5 d. apie 22 val. Šakių r., Panovių kaime, į vyro (gim. 1970 m.) namą, savininkui atidarius duris, įsiveržė vyras (gim. 1998 m.).
Atėjūnas sumušė šeimininką ir pagrobė namo kieme stovėjusį automobilį „VW Passat“ (pagamintas 2001 m.).
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas.
Policija praneša, kad įtariamasis jau sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Automobilis surastas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
plėšimasŠakių rajonasVolkswagen Passat
Rodyti daugiau žymių