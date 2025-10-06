Lrytas Premium prenumerata tik
Slapta pareigūnų operacija – sulaikyti 7 kg narkotikų, turėjusių patekti į kalėjimą

2025 m. spalio 6 d. 14:53
Lrytas.lt
Vykdydama ikiteisminio tyrimo veiksmus, Lietuvos kalėjimų tarnyba, bendradarbiaudama su Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Muitinės pareigūnais, sulaikė didelį kiekį galimai narkotinių medžiagų, kurios, kaip įtariama, galėjo būti skirtos patekti į Lietuvos laisvės atėmimo vietas.
Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, operacijos metu buvo sulaikyti 62 paketai, kurių bendra masė siekia apie 7 kilogramus.
Šiuo metu tęsiami ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant nustatyti žmones, galimai susijusius su šių medžiagų gabenimu ir platinimu.
Tuo tarpu portalas „Delfi“ skelbia, kad iš Jungtinės Karalystės važiavęs automobilis, kuriuo gabenti narkotikai, sustabdytas šeštadienį paryčiais, vos tik mašina kirto Lietuvos ir Lenkijos sieną.
Transporto priemonę vairavo 1960 m. gimęs Lietuvos pilietis.
Įtariama, kad gabenti narkotikai turėjo patekti į Pravieniškių kalėjimą. Narkotikų kontrabandos organizatorius pareigūnai sekė nuo birželio, skelbia „Delfi“.
Vairuotojas buvo sulaikytas. Teismas jį leido suimti dviem mėnesiams.
