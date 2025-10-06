Šokiruojantys žinomo Kauno ginekologo V. Abraičio pacienčių liudijimai: atskleidė, ką joms teko išgyventi sužinojus apie slaptus filmavimus

Portalo Lrytas šaltiniai papasakojo, kas įvyko 2 valandas trukusio uždaro posėdžio metu.
Buvusios V. Abraičio pacientės tvirtino patyrusios sukrėtimą, kai sužinojo, jog per medicinines apžiūras buvo filmuojamos: „Negalėjome tuo patikėti“.
Istorija joms atnešė išgyvenimus, nusivylimą, nepasikėjimo žmonėmis jausmą. Šoko ištiktos moterys baiminosi, kad paslapčia konsultacijų nufilmuoti intymaus pobūdžio vaizdai nebūtų viešai išplatinti.
Moterų apklausos bus pratęstos
Didžiulio streso apimtos pacientės anksčiau davė parodymus ir teisėsaugos pareigūnams.
Kauno apylinkės teismas baudžiamosios bylos nagrinėjimą pratęs po mėnesio – kitas posėdis įvyks lapkričio 5 dieną.
Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė naujienų portalą Lrytas informavo, jog artimiausiame posėdyje planuojama apklausti dar 4 nukentėjusiomis pripažintas pacientes.
Pats V. Abraitis parodymus duos po visų kitų bylos dalyvių apklausų.
Kauno apylinkės teisme pirmadienį pusmečiui buvo pratęstas šio gydytojo nekilnojamojo turto areštas, siekiant užtikrinti nukentėjusių civiliniuose ieškiniuose pareikštiems reikalavimams dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Šokiruojantys „filmai“ – mediko telefone
55 metų V. Abraičiui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo. Už tai gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
Pareigūnų teigimu, tyrimo metu paaiškėjo, kad valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose iš viso buvo nufilmuota apie 20 pacienčių.
Ši šokiruojanti istorija išsirutuliojo atsitiktinai, kuomet atliekantys ikiteisminį tyrimą dėl galimo kyšininkavimo pareigūnai peržiūrėjo V. Abraičio telefone buvusius vaizdo įrašus.
Didelės apimties byla – sudėtinga, joje yra gausus dalyvių skaičius. 2025 metų kovo pradžioje perdavus ją į teismą, kai kurių moterų tapatybės dar nebuvo nustatytos.
Šiuo metu nukentėjusiomis yra pripažintos 8 moterys. Dalis jų pateikė civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurių dydis sudaro nuo 1 iki 30 tūkst. eurų. Dvi pacientės tikslino ieškinius, padidindamos sumas nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst.
Šiuo metu V. Abraičiui uždrausta užsiimti akušerio-ginekologo veikla.
Be to, jam yra iškelta dar viena byla dėl įtariamo kyšininkavimo.
Nuskambėjo ir kitame skandale
2022 metų gruodžio pabaigoje V. Abraitis buvo įsivėlęs į konfliktą su Kauno rajono greitosios pagalbos medikų brigada, kuri sulaukė šio gydytojo pykčio, kai nuvežė jo artimą žmogų ne į klinikas, o į buvusią 2-ąją ligoninę Šilainiuose (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės padalinys).
„Aš ir kartu dirbę mano kolegos – vairuotojas bei tądien budėjusi savanorė – išgirdome, kad mus visus reikia nužudyti. Dar įsiminė frazė, kad mus reikėtų suvartyti su šūdais.
Jis trenkė man kumščiu per petį, griebė už atlapų – koliojosi, gąsdino susidorojimu, Atsitraukė tik po to, kai ėmiau jį raginti liautis“, – po susidūrimo su V. Abraičiu portalui Lrytas pasakojo vienas greitosios ekipažo narių (pavardė redakcijai žinoma), apie tai informavęs ir teisėsaugą.
Greitosios pagalbos darbuotojai apie incidentą pranešė policijai, buvo iškelta baudžiamoji byla dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo. Tiesa, vėliau ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, o V. Abraičiui skirta administracinė bauda, kurią jis sumokėjo.
Kaunaspacientėginekologas
Rodyti daugiau žymių