Tauragėje pavogtas mikroautobusas su įranga

2025 m. spalio 6 d. 11:19
Tauragėje naktį pavogtas mikroautobusas su jame įrengta poliuretano purškimo įranga.
Pranešimą apie nusikaltimą Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo sekmadienį 10 val. 53 min.
Pareigūnams buvo pranešta, kad naktį apie 3 val. 30 min. iš Ramovės gatvėje esančio namo kiemo pavogtas 2014 m. pagamintas mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ su jame įrengta poliuretano purškimo įranga.
Bendras nuostolis – 29 tūkst. 952 eurai, skelbia Policijos departamentas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Tas, kas pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Poliuretano purškimo įranga paprastai naudojama įvairių pastatų ir konstrukcijų šiltinimui.
