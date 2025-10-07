Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Tytuvėnuose iš garažo pavogtas bagis ir keturratis motociklas

2025 m. spalio 7 d. 10:36
Kelmės rajone, Tytuvėnuose, iš garažo pavogtos dvi transporto priemonės, vagys padarė beveik 59 tūkst. eurų nuostolį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį apie 14.55 val. buvo pastebėta, kad iš įmonės garažo, nupjovus metalinės tvoros segmentus, pavogtas bagis „CAN-AM SSV MAV XRS 72 TURBRR BK SAS“ ir keturratis motociklas „CAN-AM OUTLANDER XXC100R“.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Bagis yra specialus sportinis lengvasis vienvietis automobilis be kabinos, skirtas kroso varžyboms labai raižyta vietove.
VagystėKelmės rajonasketurratis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.