Tytuvėnuose iš garažo pavogtas bagis ir keturratis motociklas

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį apie 14.55 val. buvo pastebėta, kad iš įmonės garažo, nupjovus metalinės tvoros segmentus, pavogtas bagis „CAN-AM SSV MAV XRS 72 TURBRR BK SAS“ ir keturratis motociklas „CAN-AM OUTLANDER XXC100R“.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Bagis yra specialus sportinis lengvasis vienvietis automobilis be kabinos, skirtas kroso varžyboms labai raižyta vietove.