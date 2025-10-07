Vilniaus policija į teismą siunčia pavojingus kvaišalų prekeivius – sostinėje platino karfentanilį

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 m. lapkritį, gavus informacijos apie galimą itin stipraus narkotiko – karfentanilio – platinimą sostinėje.
Karfentanilis – vienas pavojingiausių žinomų opioidų, net iki 100 kartų stipresnis už morfijų. Dėl itin didelio toksiškumo net menkas šios medžiagos kiekis gali sukelti mirtį, todėl jos apyvarta kelia didžiulę grėsmę visuomenės saugumui.
Tyrimas buvo sudėtingas ir ilgalaikis – pareigūnai rinko, analizavo ir sistemino duomenis, atliko daugybę procesinių veiksmų.
Nors vyras (gim. 1998 m.) konspiracijos tikslais naudojo specialias ryšio programėles ir kitus apsaugos būdus, tačiau tai nesutrukdė pareigūnams nustatyti jo nusikalstamos veikos schemos.
Tyrimo metu nustatyta, kad jis buvo aukštesnės grandies narkotikų platintojas, turėjęs kelis žmones, kuriais pasitikėjo. Pastarieji iš jo gaudavo didesnius karfentanilio kiekius ir platindavo juos vartotojams Vilniuje.
Surinkus pakankamai įrodymų apie vyro vykdomą nusikalstamą veiką, buvo priimtas sprendimas jį sulaikyti.
Operacija buvo kruopščiai suplanuota – pasitelkus Vilniaus apskities. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Specialiosios parengties skyriaus pareigūnus, šių metų balandį įtariamasis (gim. 1998 m.) kartu su bendrininku (gim. 1965 m.) buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje – perkant narkotines medžiagas.
Kratos įtariamojo namuose metu aptiktos specialiai įrengtos slėptuvės, kuriose rastas didelis narkotikų kiekis. Taip pat rasta įranga narkotikams sverti, fasuoti ir gabenti.
Tai tik patvirtino, jog prekyba buvo gerai organizuota.
Ekspertizės rezultatai patvirtino, kad konfiskuota medžiaga – itin pavojingas karfentanilis, kurio rastas ir paimtas kiekis pagal nustatytus teisės aktus apie 22 kartus viršija labai didelio kiekio ribas.
Konfiskuotų narkotikų rinkos vertė gali siekti dešimtis tūkstančių eurų.
Vienam įtariamajam teismo sprendimu paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
narkotikų platinimasVilniusByla
