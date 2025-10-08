Kaunietis narkotikus siuntėsi iš užsienio – teismas jį jau leido suimti

Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo narkotinių – psichotropinių medžiagų platinimo.
Kaip nustatyta atliekamo ikiteisminio tyrimo metu, vyriškis nusikalstamas veikas vykdė sistemingai. Š.m. birželio mėnesį jis, naudodamasis netikrais tapatybės duomenimis, iš Prancūzijoje esančio nenustatyto žmogaus įgijo apie 100 tablečių, savo sudėtyje turinčių psichotropinės medžiagos MDMA, ir siuntą parsisiuntė į Kaune prekybos centre esantį paštomatą.
Šią siuntą operatyviai išėmė Kauno apskrities VPK pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, tas pats žmogus š.m. rugsėjo mėnesį, taip pat Prancūzijoje, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 250 gramų psichotropinės medžiagos – amfetamino.
Pasinaudodamas siuntų gabenimo paslaugas teikiančia įmone, jis šią siuntą taip pat parsisiuntė į Lietuvą.
Teisėsaugos pareigūnams žinomui vyrui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.