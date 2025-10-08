Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Kaunietis narkotikus siuntėsi iš užsienio – teismas jį jau leido suimti

2025 m. spalio 8 d. 10:22
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai šių metų spalio 2 d. sulaikė Tauragės rajono gyventoją (gim. 1986 m.), kuris, pasinaudodamas siuntų tarnybų paslaugomis, iš užsienio siuntėsi psichotropines medžiagas galimai tolimesniam platinimui.
Daugiau nuotraukų (4)
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo narkotinių – psichotropinių medžiagų platinimo.
Kaip nustatyta atliekamo ikiteisminio tyrimo metu, vyriškis nusikalstamas veikas vykdė sistemingai. Š.m. birželio mėnesį jis, naudodamasis netikrais tapatybės duomenimis, iš Prancūzijoje esančio nenustatyto žmogaus įgijo apie 100 tablečių, savo sudėtyje turinčių psichotropinės medžiagos MDMA, ir siuntą parsisiuntė į Kaune prekybos centre esantį paštomatą.
Šią siuntą operatyviai išėmė Kauno apskrities VPK pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, tas pats žmogus š.m. rugsėjo mėnesį, taip pat Prancūzijoje, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 250 gramų psichotropinės medžiagos – amfetamino.
Pasinaudodamas siuntų gabenimo paslaugas teikiančia įmone, jis šią siuntą taip pat parsisiuntė į Lietuvą.
Teisėsaugos pareigūnams žinomui vyrui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
NarkotikaisulaikymasKaunas

