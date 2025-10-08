Lrytas Premium prenumerata tik
Policija: sandėliukai Kauno centre buvo padegti, įtariamasis jau areštinėje

2025 m. spalio 8 d. 08:44
Lrytas.lt
Policija praneša, kad gaisras Kauno centre, dėl kurio ant kojų buvo sukelti ugniagesiai, buvo sukeltas tyčia. Policija informuoja jau sulaikiusi įtariamąjį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 7 d. apie 10 val. 34 min. Kaune, Šv. Gertrūdos g., kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė. 
Kaip jau buvo skelbta išvakarėse, degė sandėliukai, nors policija tai įvardija kaip negyvenamą ūkinį pastatą.
Pasak policijos pranešimo, įtariamas padegimas. Įtariamasis (gim. 1962 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba trečiadienio rytą pateikė šio gaisro smulkmenų. 
Kaip rašoma ugniagesių pranešime, spalio 7 d. apie 10 val. 32 min. ugniagesiams buvo pranešta, kad Šv. Gertrūdos g. galimai dega namas, žmonės girdi kažką sproginėjant.
Ugniagesiams vykstant į įvykio vietą, jau iš toli buvo matyti daug juodų dūmų, todėl į gaisravietę iš karto išsiųstos papildomos pajėgos.
Gelbėtojams atvykus, atvira liepsna degė mediniai sublokuoti sandėliukai.
Per incidentą nudegė sandėliukų stogai, apdegė medinės sienos, sudegė viduje buvę sendaikčiai, baldai ir kiti namų apyvokos daiktai.
Ugniagesiai irgi nurodo, kad gaisro priežastis – tyčinė žmonių veikla. Kitaip tariant, sandėliukai buvo padegti. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
