Sustabdytame automobilyje – tūkstančiai kontrabandinių cigarečių ir narkotinės medžiagos

Apžiūrint transporto priemonę, jos salone pareigūnai aptiko sukrautas dėžes su, kaip įtariama, kontrabandinėmis cigaretėmis. Iš viso automobilyje rasta 14 500 pakelių rūkalų be Lietuvos Respublikoje galiojančio žymėjimo.
Automobilio vairuotojas, vyras (gim. 1992 m.), ir kartu važiavusi moteris (gimusi 1999 m.), buvo sulaikyti.
Atlikus detalesnę transporto priemonės apžiūrą, joje taip pat aptikti folijos paketėliai su baltos spalvos milteliais, įtariama – narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Tęsiant tyrimą, kratos metu garažų masyve aptikta dar apie 10 000 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Iš viso paimta daugiau kaip 24 000 pakelių rūkalų, kurių vertė, įskaičiuojant privalomus mokesčius, gali siekti daugiau nei 130 000 eurų.
Tiek vyras, tiek moteris anksčiau buvo bausti administracine tvarka už neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis, o moteris – už tokią veiką teista.
Dėl šio įvykio Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Abiem sulaikytiesiems pareikšti įtarimai, paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.