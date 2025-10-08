Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Sustabdytame automobilyje – tūkstančiai kontrabandinių cigarečių ir narkotinės medžiagos

2025 m. spalio 8 d. 12:12
Alytaus apskrities VPK
Spalio 7-osios ryte, patruliuojantis Druskininkų policijos komisariato ekipažas, važiuodamas Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Didžiasalio kaimo teritorijoje, atkreipė dėmesį į įtarimą sukėlusį automobilį „Škoda Octavia“ ir nusprendė jį patikrinti.
Daugiau nuotraukų (5)
Apžiūrint transporto priemonę, jos salone pareigūnai aptiko sukrautas dėžes su, kaip įtariama, kontrabandinėmis cigaretėmis. Iš viso automobilyje rasta 14 500 pakelių rūkalų be Lietuvos Respublikoje galiojančio žymėjimo.
Automobilio vairuotojas, vyras (gim. 1992 m.), ir kartu važiavusi moteris (gimusi 1999 m.), buvo sulaikyti.
Atlikus detalesnę transporto priemonės apžiūrą, joje taip pat aptikti folijos paketėliai su baltos spalvos milteliais, įtariama – narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Tęsiant tyrimą, kratos metu garažų masyve aptikta dar apie 10 000 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Iš viso paimta daugiau kaip 24 000 pakelių rūkalų, kurių vertė, įskaičiuojant privalomus mokesčius, gali siekti daugiau nei 130 000 eurų.
Tiek vyras, tiek moteris anksčiau buvo bausti administracine tvarka už neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis, o moteris – už tokią veiką teista.
Dėl šio įvykio Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Abiem sulaikytiesiems pareikšti įtarimai, paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
kontrabandinės cigaretėssulaikymasDruskininkų savivaldybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.