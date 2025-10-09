Blaivios Radviliškio ir Šiaulių gyventojos smurtavo prieš vyrus – abiems prireikė medikų

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, spalio 8 d. apie 16 val. 25 min. Radviliškyje, Stiklo g., namuose, blaivi moteris (gimusi 1995 m.) smurtavo prieš blaivų vyrą (gim. 1994 m.).
Nukentėjusįjį medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, į gydymo įstaigą nevežė.
Taip pat spalio 8 d. apie 19 val. 50 min. Šiauliuose, Gluosnių g., namo kieme, blaivi moteris (gimusi 1991 m.) smurtavo prieš blaivų vyrą (gim. 1992 m.).
Nukentėjęs vyriškis iš ligoninės priėmimo skyriaus pasišalino nebaigus apžiūros.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeŠiauliaiRadviliškis
Rodyti daugiau žymių