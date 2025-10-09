Įsiautėjusi girta baltarusė kitų keleivių skrydį iš Paryžiaus į Vilnių pavertė košmaru

Apie incidentą bendrovės „Ryanair“ lėktuve skrendant iš Paryžiaus į Vilnių redakciją informavo įvykio liudininkai. Šiuo lėktuvu skridęs vyras Lrytas pasakojo, kad incidentą sukėlė maždaug 60 metų rusiškai kalbanti moteris.
„Ji šaukė, rėkė, buvo visiškai neadekvati, įgula ją ramino. Akivaizdžiai visiškai girta moteris išgąsdino vaikus. Šalia moteris su dviem mažais vaikais buvo, įgula buvo priversta juos persodinti toliau nuo tos siautėjančios rusakalbės. Jau vėliau autobuse girdėjau, kaip vaikai net ir viskam pasibaigus mamai sakė, kad jiems baisu, o mama juos vis dar ramino“, – tai, ką teko išgyventi lėktuve pasakojo įvykio liudininkas.
Lėktuvui nusileidus, visų keleivių buvo paprašyta likti savo vietose. Netrukus į orlaivį užėję policijos pareigūnai moterį išsivedė.
Lrytas pradėjus domėtis šiuo įvykiu paaiškėjo, kad lėktuve siautėjo Baltarusijos pilietė, pirminiais duomenimis, turinti leidimą gyventi Italijoje.
Dar orlaiviui skrendant, įgula apie siautėjančią girtą moterį pranešė antžeminėms tarnyboms. Tad lėktuviui nusileidus, prie jo iš karto privažiavo pasieniečiai, viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, oro uosto aviacinio saugumo darbuotojai ir Vilniaus policijos pareigūnai.
Policininkai moterį iš lėktuvo ir išsivedė.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities VPK, iškvietimo į oro uostą sostinės policija spalio 8 d. sulaukė apie 23 val. 49 min. Oro uosto darbuotojas informavo, kad įgulos nariai prašo pagalbos dėl neadekvačiai besielgiančios moters lėktuve, skrendančiame iš Paryžiaus.
Policija buvo informuota, kad orlaivis jau leidžiasi Vilniaus oro uoste.
Nuvykę prie lėktuvo, pareigūnai akivaizdžiai girtą Baltarusijos pilietę išsivedė su savimi.
„Moteris išlydėta iš oro uosto. Pareiškimo dėl jos veiksmų niekas nerašė“, – Lrytas informavo Vilniaus policija.
Pasak policijos, pirminėje informacijoje buvo nurodoma, kad pareiškimas bus rašomas. Tačiau kai policijos pareigūnai užėjo į orlaivį, moteris jau buvo nurimusi, elgėsi adekvačiai.
Esant tokiai situacijai ir niekam nerašant pareiškimo, pareigūnai neturėjo pagrindo jos sulaikyti ilgesniam laikui. Todėl ji buvo paleista, Lrytas informavo policija.
