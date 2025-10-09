Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kerštingas ir pavydus kaunietis atėjęs į moters butą susprogdino granatą – byla siunčiama į teismą

2025 m. spalio 9 d. 15:38
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir su kaltinamuoju aktu teismui perduota nagrinėti byla dėl granatos, susprogdintos Kaune esančiame bute.
Birželio 27 d., vidurnaktį, policija gavo pranešimą, kad Kaune į K. Griniaus gatvėje esantį moters butą atėjęs vyras susprogdino granatą. Sprogimo metu buvo sužalotas granatą atsinešęs žmogus bei bute buvęs vyras.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis dėl keršto ir pavydo, tyčia, ištraukęs apsauginį kaištį su žiedu, ant buto grindų metė atsineštą didelės sprogstamosios galios, pramoninės gamybos skeveldrinę granatą. Nustatyta, kad sprogus granatai, bute buvusiam kitam vyrui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, sunkesnės pasekmės nekilo, nes sprogimo jėga nukrypo į buto grindis.
Kaltinamasis, susprogdindamas skeveldrinę granatą, apgadino buto koridoriaus ir kambario grindis, sienas, lubas, baldus, daiktus, langų stiklo paketus. Nustatyta, kad visuotinai pavojingu būdu buvo sugadintas nukentėjusiosios turtas, kurio bendra vertė daugiau nei 6 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, kaltinamasis taip pat neteisėtai įgijo sprogmenį ir du šaudmenis. Sprogmuo buvo susprogdintas, o atliekant kratą vyro gyvenamojoje vietoje buvo rasti ir paimti du pramoninės gamybos šoviniai.
Šioje baudžiamojoje byloje vyras kaltinamas pasikėsinimu nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, turto sunaikinimu ar sugadinimu visuotinai pavojingu būdu bei neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Už pasikėsinimą nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu Baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Už turto sunaikinimą ar sugadinimą BK numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis BK numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laivės atėmimą iki penkerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
