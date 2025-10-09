Per dviejų kauniečių konfliktą vienas jų buvo sužalotas peiliu

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, spalio 8 d. apie 21 val. Kaune, Partizanų g., konflikto metu vyras (gim. 2004 m.) peiliu sužalojo kitą vyrą (gim. 1995 m.), kuris dėl patirtų sužalojimų pristatytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.