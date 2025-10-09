Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos diena Kriminalai

Varėnos policijos rankose atsidūrė oro balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis

2025 m. spalio 9 d. 10:46
Lrytas.lt
Varėnos policija perėmė kontrabandininkų oro balioną su cigaretėmis. Dėl šio įvykio jau apklaustas ir vienas įtariamasis. Pranešama, kad kontrabandinių cigarečių aptiko ir Tauragės policija.
Kaip informavo Policijos departamentas, spalio 8 d. apie 23 val. 05 min. Varėnos r., Dainavos kaime, rastas ir paimtas nusileidęs meteorologinis balionas su 1 500 vnt. pakelių cigarečių, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Įtariamasis (gim. 2007 m.) apklaustas. 
Policijos departamentas praneša, kad taip pat spalio 8 d. apie 17 val. 30 min. Tauragėje, Prezidento g., vyro (gim. 1965 m.) buto rūsyje, rasta ir paimta 8 240 vnt. pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Oro balionaikontrabandinės cigaretėsVarėnos rajonas
