Varėnos policijos rankose atsidūrė oro balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis

Kaip informavo Policijos departamentas, spalio 8 d. apie 23 val. 05 min. Varėnos r., Dainavos kaime, rastas ir paimtas nusileidęs meteorologinis balionas su 1 500 vnt. pakelių cigarečių, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Įtariamasis (gim. 2007 m.) apklaustas.
Policijos departamentas praneša, kad taip pat spalio 8 d. apie 17 val. 30 min. Tauragėje, Prezidento g., vyro (gim. 1965 m.) buto rūsyje, rasta ir paimta 8 240 vnt. pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
