Vilniaus stoties rajone įvykdytas dar vienas apiplėšimas – šį kartą nukentėjo moteris

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 8 d. apie 5 val. 55 min. Vilniuje, Šv. Stepono g., kol kas nenustatytas nusikaltėlis užpuolė moterį (gimusi 1981 m.) ir iš jos piniginės pagrobė banko mokėjimo kortelę.
Nusikaltimas įvykdytas stoties rajone, kur tokie apiplėšimai pastarosiomis savaitėmis vis kartojasi. Žmonės aplinkinėse gatvėse čia apiplėšiami ne tik tamsoje, bet ir šviesiu paros metu.
Apie sulaikytus įtariamuosius policija kol kas nepraneša.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
