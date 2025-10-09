Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus stoties rajone įvykdytas dar vienas apiplėšimas – šį kartą nukentėjo moteris

2025 m. spalio 9 d. 11:22
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlio, ankstų trečiadienio rytą stoties rajone apiplėšusio moterį. Tokie apiplėšimai stoties rajone kurį laiką kartojasi jau senokai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 8 d. apie 5 val. 55 min. Vilniuje, Šv. Stepono g., kol kas nenustatytas nusikaltėlis užpuolė moterį (gimusi 1981 m.) ir iš jos piniginės pagrobė banko mokėjimo kortelę.
Nusikaltimas įvykdytas stoties rajone, kur tokie apiplėšimai pastarosiomis savaitėmis vis kartojasi. Žmonės aplinkinėse gatvėse čia apiplėšiami ne tik tamsoje, bet ir šviesiu paros metu.
Apie sulaikytus įtariamuosius policija kol kas nepraneša.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasVilniusapiplėšimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.